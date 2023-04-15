Не теракт, но акт демонстрации: японовед Кистанов о мотивах устроившего взрыв в Вакаяме

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В российском востоковедении не считают терактом произошедший утром 15 апреля взрыв в японской Вакаяме. Вероятнее всего, что это был демонстрационный акт. По мнению главы Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерия Кистанова, нападавший сделал бы это при появлении премьер-министра Фумио Кисиды в месте выступления. Своим мнением доктор исторических наук поделился со «Звездой».

«Пока еще не ясно, что и кто за этим стоит, но такое ощущение, что этот молодой человек, которого уже захватили, не собирался убивать, покушаться на жизнь Фумио Кисиды, премьер-министра, потому что если бы он захотел это делать, то он бы, наверно, попытался это сделать, когда непосредственно Кисида появился на этом месте, где он собирался выступать перед избирателями. А он это сделал в предварительном порядке - непосредственно перед тем, как Кисида там появился. Поэтому, на мой взгляд, это скорее демонстрационный акт», - рассказал он.

Размышляя о мотивах, чем было вызвано такое действие и что хотелось этому 24-летнему японцу показать, российский японовед Кистанов предположил несколько версий. Японец «мог протестовать против чего-то», «может быть ему не нравился сам Кисида», «может у него какие-то личные мотивы были».

«В конце концов нельзя исключать вариант и того, что он не совсем в здравом уме находился. <...> Так что здесь пока трудно сказать, чем это вызвано и кто за этим стоит. Но, скорее всего, это одиночка. Это чисто такой демонстрационный характер носило, ну а мотивы этого предстоит выяснить», - добавил Кистанов.

Комментируя работу спецслужб Японии и то, почему опять произошел инцидент во время выступления премьер-министра, учитывая недавнюю гибель премьера Синдзо Абэ, японовед пояснил, что «наверное это различия в системах охраны и отношения к публике общественности».

«Когда было совершено покушение на Абэ, то там это был провал. <...> Из этого были извлечены серьезные уроки - это очевидно совершенно, <...>. Я думаю, что здесь были достаточные меры приняты в плане охраны премьер-министра», - подытожил Кистанов.

Напомним, этим утром в 11:30 по местному времени в городе Вакаяма произошел взрыв. Присутствовавшие на месте сообщили, что «когда молодой человек бросил что-то, люди вокруг него закричали и убежали», а «премьер-министр Кисида закончил дегустацию и намеревался произнести речь». Молодого человека сразу же задержали полицейские, через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.

Бросившего неизвестный предмет задержали. Премьер-министр Кисида извинился за инцидент со взрывом. Он отметил, что страна проходит через важный этап местных выборов и подчеркнул необходимость совместной работы всех вовлеченных.