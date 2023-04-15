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Момент взрыва во время выступления премьера Кисиды попал на камеру

Марина Крижановская
06:35 15.04.2023
Премьер Японии был эвакуирован. Его публичное выступление в городе Вакаяма было отменено.
Момент взрыва во время выступления премьера Кисиды попал на камеру
© Фото: AFLO Globallookpress
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Премьер Японии Фумио Кисида выступал в городе Вакаяма, когда произошел взрыв. Японские СМИ сообщили, что перед тем, как прозвучал взрыв, пролетел какой-то металлический предмет цилиндрической формы. После этого поднялся белый дым.

Очевидцы сообщали, что «молодой человек бросил что-то и раздался громкий взрыв».

Также окружающие сообщали, что «молодой человек бросил что-то и раздался громкий взрыв». Он произошел примерно в 11:30 по местному времени.

Вместе с тем присутствовавшие на месте люди сообщили, что «когда молодой человек бросил что-то, люди вокруг него закричали и убежали», а также «премьер-министр Кисида закончил дегустацию и намеревался произнести речь». 

Информируется, что премьер-министр Кисида посещал рыбный порт Сайкадзаки в городе Вакаяма. Немногим ранее приводилась информация, что Кисида прибыл в этот город, чтобы поддержать дополнительные выборы в Палату представителей первого округа Вакаяма.

В итоге он отменил публичное выступление в городе Вакаяма и отправился в здание главного управления полиции префектуры.

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