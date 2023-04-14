Армия Шойгу: замминистра Фомин проинформирует иностранных военных атташе о задачах проверки ТОФ Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Заместитель министра обороны Александр Фомин проинформирует иностранных военных атташе о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания руководства оборонного ведомства. «Заместителю министра обороны Российской Федерации Фомину Александру Васильевичу организовать доведение до военных атташатов информации о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота», - заявил Шойгу в ходе совещания в Москве. Напомним, сегодня, 14 апреля, Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку Тихоокеанского флота. ТОФ был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. По легенде, флот отражает высадку условного противника на Курильские острова и Сахалин. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика