Одна российская «Мста-С» уничтожила две украинские САУ иностранного производства
Одна российская «Мста» уничтожила две вражеские самоходные артиллерийские установки иностранного производства. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«В ходе контрбатарейной борьбы расчет САУ "Мста-С" под командованием сержанта Василия Кольчикова высокоточными боеприпасами "Краснополь" уничтожил две самоходные артиллерийские установки противника - Krab польского производства и Paladin производства США», - заметил Зыбинский.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки Krab польского производства в зоне специальной военной операции.
Также российское оборонное ведомство продемонстрировало видео с ударом беспилотником «Иноходец» по колонне военной техники украинских боевиков.
А съемочная группа «Звезды» побывала на огневых позициях нашей артиллерии и понаблюдала за боевой работой расчетов «Градов» и «Гвоздик».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.