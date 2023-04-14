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РСЗО «Град» и САУ «Гвоздика» обрушили огонь на боевиков на Кременском направлении

Валентин Гвоздев
Анастасия Бобылева
05:30 14.04.2023
Ежедневно «Грады уничтожают около пяти единиц техники противника и порядка 50 националистов, «Гвоздики» же помогают пехоте, забрасывая врага осколочно-фугасными снарядами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская реактивная артиллерия ежедневно поддерживает наступление наших штурмовиков на Кременском направлении.

«Грады» особенно эффективны при работе по опорным пунктам украинских боевиков. Под такими «осадками» боевики киевского режима несут большие потери, к тому же залп «Градов» оказывает сильнейшее психологическое воздействие, моральный дух противника падает пропорционально количеству выпущенных ракет. Только одна такая батарея в день уничтожает до пяти единиц техники и около полусотни националистов.

Если реактивная артиллерия работает по площадям, то ствольная, напротив, бьет на точность. При этом в мобильности самоходки не уступают «Градам».

Самоходная гаубичная артиллерийская система (САУ) «Гвоздика» - универсальное орудие нашей артиллерии. Она способна эффективно работать по любым целям: как по скоплениям пехоты и техники, так и по бетонированным бункерам националистов.

Задачи у «Гвоздик» бывают самые разные, и типы боеприпасов тоже: от классических осколочно-фугасных, применяемых по всей линии боевого соприкосновения, до агитационных, вмещающих до полутора тысячи листовок с призывом к врагу сдаваться.

Бои в окрестностях Кременной идут все дальше от города, все дальше двигаются и позиции артиллеристов. Продвижение наших войск в этих лесах позволяет обезопасить правый фланг наступления севернее Артемовска.

Этот стратегически важный город стоит на перекрестке дорог, отсюда открывается путь ко всем населенным пунктам ДНР, пока еще подконтрольных Киеву. В то же время активные наступательные действия в этих лесах создают предпосылки для взятия в кольцо большой группировки противника на Северском направлении. Реализация подобного сценария будет означать для киевского режима полный провал в ДНР.

Ранее расчет «Гиацинт-С» ударил по позициям противника в окрестностях Кременной. «Звезда» показала кадры боевой работы российских десантников.

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