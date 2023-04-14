БПЛА «Иноходец» ударил по колонне военной техники боевиков
Расчет БПЛА обнаружил колонну военной техники противника, передал координаты на пункт управления и нанес высокоточные удары по целям.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Расчет БПЛА «Иноходец» ударил по позициям украинских националистов в зоне СВО. Минобороны опубликовало кадры боевой работы беспилотника.
В ходе выполнения полетного задания расчетом БПЛА была обнаружена колонна военной техники боевиков, совершавшая марш. Координаты обнаруженных целей были переданы на пункт управления.
Затем по военной технике противника был нанесен удар высокоточным вооружением.
Ранее МО РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов украинских националистов. Неприятельский склад был вскрыт операторами беспилотников.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.