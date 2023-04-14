Опубликованы кадры уничтожения польской САУ Krab в зоне СВО
Замаскированный расчет был обнаружен с помощью беспилотников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения польской самоходной артиллерийской установки Krab, применяемой украинскими боевиками. Позиция расчета была замаскирована, но российские бойцы обнаружили ее с помощью беспилотников.
После обнаружения позиции по расчеты противника был нанесен удар высокоточным боеприпасом. «Краб» был уничтожен с первого выстрела.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения американской гаубицы M-777 в зоне спецоперации. Для поражения машины применялся барражирующий боеприпас «Ланцет».
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов