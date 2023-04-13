Армия В МО РФ оценили «Иронию» в уничтожении микроавтобуса с боевиками на Запорожском направлении Оптико-электронный комплекс разведки «Ирония» обнаружил микроавтобус с украинскими боевиками. После этого автомобиль был уничтожен расчетом самоходного артиллерийского орудия. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об уничтожении микроавтобуса с украинскими боевиками на Запорожском направлении. Видную роль сыграл комплекс разведки «Ирония». «На Запорожском направлении оптико-электронным комплексом разведки "Ирония" вскрыто выдвижение микроавтобуса с боевиками в район населенного пункта Каменское. Расчетом САУ уничтожены автомобиль и три боевика», - заявил начальник пресс-центра группировки «Восток». Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы бойцов батальона «Крым» под минометным обстрелом в Запорожской области. А Минобороны России продемонстрировало удары самоходных 120-мм орудий «Нона» по опорному пункту украинских боевиков. Кроме того, пленный украинский боевик Иван Попов признал абсолютное огневое превосходство российских войск на его участке. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика