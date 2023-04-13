Кадры работы бойцов батальона «Крым» под минометным обстрелом в Запорожье

На нулевой линии обороны в Запорожье минутную тишину нарушают звуки разрывов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» показал боевую работу батальона «Крым» на нулевой линии обороны на Запорожском направлении.

На этой линии боевого соприкосновения спокойно практически не бывает: минутную тишину нарушают звуки разрывов, заставляющие укрыться от опасности в подвале.

«Отсиделись, переждали, вышли снова работать», - описал происходящее корреспондент.

Ранее мы показывали, как бойцы батальона «Крым» уничтожают противника на Запорожском направлении. Огневой контакт с украинскими националистами происходит ежедневно.