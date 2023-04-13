Армия Подразделения ВДВ обрушили удары самоходных орудий «Нона» на опорный пункт боевиков Десантники ежедневно ведут работу по уничтожению живой силы противника, окопавшегося в лесном массиве. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения СВО по уничтожению живой силы противника в опорных пунктах. Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий «Нона» Костромских десантников ежедневно ведут боевую работу по уничтожению командно-наблюдательных пунктов и живой силы украинских националистов, окопавшихся в лесном массиве, чтобы обеспечить максимальное продвижение наших штурмовых отрядов. Как только расчеты БПЛА обнаруживают позиции противника, артиллеристы-десантники получают команду на боевую работу. Экипажи самоходных орудий «Нона» выдвигаются на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение живой силе боевиков, уничтожая также командно-наблюдательные пункты противника, оборудованные в лесу. Разведка, корректировка огня и контроль поражения целей осуществляются с квадрокоптеров. Ранее «Звезда» показала кадры ударов по удаленным опорным пунктам украинских боевиков из буксируемой пушки «Гиацинт-Б». Контроль поражения вражеских объектов осуществлялся расчетами беспилотников. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика