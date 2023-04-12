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Пленный украинский боевик Попов заявил об огневом превосходстве российских войск

11:47 12.04.2023
Украинский боевик пожаловался на апатию своих командиров - они толком не могут организовать защиту от российской артиллерии. Вместо этого просто «сидят, наблюдают, прилетит или не прилетит».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинский боевик Иван Попов рассказал о подавляющем огневом превосходстве российских войск на участке, где находились его позиции. Видеозапись беседы предоставило Минобороны России. 

«У нас их прикрытия есть только один миномет, который может еще и по своим попасть, а на стороне противника работают и "бэхи", и танки, и квадрокоптеры летают, и минометы без остановки», - заявил Попов. 

Еще пленный добавил, что украинские командиры толком не могут организовать защиту от российской артиллерии. Вместо этого они, со слов Ивана Попова, просто «сидят, наблюдают, прилетит или не прилетит».

«Прилетит - пойдешь двухсотым - трехсотым, не прилетит - тебя поменяют, пойдешь отдыхать», - заметил боевик. 

Также он поделился впечатлением, что скоро у украинских боевиков не останется никаких мин и тяжелых боеприпасов. 

Ранее Минобороны России показало кадры испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты в Астраханской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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