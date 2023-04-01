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Захарова ответила на обвинения Белого дома в отсутствии безопасности в РФ для американских журналистов

Марина Крижановская
02:12 01.04.2023
Она отметила, что в США даже президенты не могут не опасаться заключения.
Захарова ответила на обвинения Белого дома в отсутствии безопасности в РФ для американских журналистов
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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В МИД РФ сделали комментарий относительно заявлений американцев о том, что в России нет условий безопасности для их журналистов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая Белому дому, указала на положение с безопасностью в самих Соединенных Штатах даже для первых лиц государства.

«Главный по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби сделал очередное заявление о том, что в России американские журналисты не чувствуют себя в безопасности, потому что им может грозить заключение. Джон, в США в безопасности не чувствуют себя даже американские президенты, потому что им может грозить заключение», - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее американский президент Джо Байден призвал российские власти освободить арестованного за шпионаж сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

До этого, 30 марта, ФСБ РФ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя этот инцидент, сказал, что, «насколько известно, его взяли с поличным».

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