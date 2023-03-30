ФСБ РФ запросила арест для журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения американскому журналисту уже поступили, сообщили в пресс-службе суда.

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Федеральная служба безопасности России запросила арест для журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Эвана Гершковича», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Напомним, ФСБ России задержала сотрудника американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Согласно данным ведомства, журналист обвиняется по делу о шпионаже в интересах правительства США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил, что Гершкович был задержан с поличным, поэтому речи о подозрениях нет.