В стране и мире Песков рассказал, что журналист The Wall Street Journal был задержан с поличным Елизавета Потейчук Американца Эвана Гершковича задержали по статье о шпионаже. © Фото: ФСБ РФ, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что корреспондент газеты The Wall Street Journal, американец Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ с поличным, поэтому речи о подозрениях нет. «Насколько нам известно, его взяли с поличным», - отметил официальный представитель Кремля. Напомним, 30 марта Федеральная служба безопасности России задержала в Екатеринбурге корреспондента издания The Wall Street Journal по статье о шпионаже. По данным ФСБ, Эван Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которая содержала государственную тайну. Экспертное мнение и аналитика