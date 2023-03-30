Песков рассказал, что журналист The Wall Street Journal был задержан с поличным
Американца Эвана Гершковича задержали по статье о шпионаже.
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что корреспондент газеты The Wall Street Journal, американец Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ с поличным, поэтому речи о подозрениях нет.
«Насколько нам известно, его взяли с поличным», - отметил официальный представитель Кремля.
Напомним, 30 марта Федеральная служба безопасности России задержала в Екатеринбурге корреспондента издания The Wall Street Journal по статье о шпионаже. По данным ФСБ, Эван Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которая содержала государственную тайну.