Также президент России заявил, что она обладает собственными решениями для оборонных задач и освоения космоса.

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Президент России Владимир Путин заявил, что она даст достойный ответ на все стоящие перед страной вызовы. Он сделал это на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики в Кремле.

Также Путин заметил, что Россия имеет собственные решения как для оборонных задач, так и для освоения космоса. А еще он заявил о необходимости увеличения выпуска комических спутников.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

А «Звезда» показала заключительные тесты модуля «Ангары-А5» перед запуском с Восточного.