Путин заявил, что РФ обладает собственными решениями для оборонных задач и освоения космоса

За созданием этих решений лежит напряженный труд многих поколений рабочих, инженеров и ученых, добавил президент.

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У России есть свои решения, которые необходимы для выполнения задач в области обороны и освоения космоса, заявил президент Владимир Путин.

«Для решения оборонных задач, для освоения и изучения космоса наша страна обладает собственными уникальными решениями», - сказал глава государства на мероприятии, посвященном Дню космонавтики в Кремле.

Президент указал на вклад рабочих, инженеров и ученых, которые трудились над созданием решений в сфере освоения космоса и обороны.

По словам Путина, ракетно-космическая отрасль нашей страны наращивает потенциал. Он констатировал, что наша страна впервые в современной истории выполнила 100 безаварийных пусков космических ракет подряд. Глава государства добавил, что Россия будет осваивать космос для развития науки.