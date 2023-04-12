Опубликованы кадры испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты
Запуск произведен с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны РФ поделилось кадрами испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
В испытаниях участвовал боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения.
В Минобороны РФ отметили, что испытания подтвердили верность схемно-конструктивных и технических решений, которые применяются при разработке современных ракетных комплексов стратегического назначения.
Ранее сообщалось, что испытания прошли успешно, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.