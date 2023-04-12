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Путин заявил о необходимости увеличения выпуска спутников

Елизавета Потейчук
17:26 12.04.2023
Вместе с тем российский лидер заявил о необходимости создания суверенных космических систем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивания выпуска спутников. Причем российский лидер указал на важность конвейерной сборки аппаратов. По словам главы государства, Россия может решить указанную задачу.

«Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников. От опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке. Такие задачи в мире решаются, и конечно же мы тоже можем решать», - сказал Путин в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню космонавтики, в Кремле.

Кроме того, российский президент отметил, что РФ намерена и дальше осваивать космическое пространство для развития науки. Вместе с тем Путин сделал акцент на идее создания суверенных космических систем и перехода к производству продуктов в интересах национальной экономики. 

Напомним, сегодня в России отмечается День космонавтики. Российский экипаж МКС записал видеопоздравление работникам ракетно-космической отрасли.

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