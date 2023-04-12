Адвокат Треповой заявил, что не будет комментировать дело подозреваемой в теракте

© Фото: ТРК "Звезда"

Адвокат Дарьи Треповой Даниил Берман заявил, что не комментирует дело о теракте, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и не будет делать это в дальнейшем. Об этом он сказал в ходе беседы с телеканалом «Звезда».

Ранее адвокат направил по почте в Басманный суд Москвы жалобу Треповой о ее заключении под стражу.

Напомним, 2 февраля в одном из кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали 40 человек. По данным следствия, Дарья Трепова передала Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Девушке упаковку со взрывоопасным предметом передал таксист, который не знал о содержимом.