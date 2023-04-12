В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Адвокат Треповой заявил, что не будет комментировать дело подозреваемой в теракте

Алексей Курильченко
15:13 12.04.2023
Ранее адвокат обжаловал решение Басманного суда заключить девушку под стражу.
Адвокат Треповой заявил, что не будет комментировать дело подозреваемой в теракте
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Адвокат Дарьи Треповой Даниил Берман заявил, что не комментирует дело о теракте, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и не будет делать это в дальнейшем. Об этом он сказал в ходе беседы с телеканалом «Звезда».

Ранее адвокат направил по почте в Басманный суд Москвы жалобу Треповой о ее заключении под стражу.

Напомним, 2 февраля в одном из кафе Санкт-Петербурга произошел взрыв, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали 40 человек. По данным следствия, Дарья Трепова передала Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Девушке упаковку со взрывоопасным предметом передал таксист, который не знал о содержимом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:15 В стране и мире
Видео
В РГУ нефти и газа сообщили, что студенты отправлены на каникулы из-за выявленного случая кори
15:27 В стране и мире
Херш заявил, что Зеленский и его окружение присвоили $400 млн из переданных Украине средств
15:13 В стране и мире
Адвокат Треповой заявил, что не будет комментировать дело подозреваемой в теракте
14:24 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеского Су-24 в небе ДНР
13:11 В стране и мире
Видео
Мальчика Федора из Брянской области наградили медалью «За отвагу»
Популярное
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.