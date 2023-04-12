В стране и мире Защита Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в Петербурге Игнат Далакян Жалоба защиты обвиняемой была направлена в суд по почте. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Защита Дарьи Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. «Судом получена жалоба адвоката Треповой на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы суда. Отмечается, что жалоба адвоката арестованной была направлена в Басманный суд Москвы по почте. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны пытаются слепить из Дарьи Треповой образ жертвы. По словам дипломата, на Западе подозреваемая вызывает сочувствие. Напомним, что 2 апреля в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб известный блогер и военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и были ранены несколько человек. Дарья Трепова, подозреваемая в теракте, была задержана на следующий день. Суд назначил ей меру пресечения в виде ареста до 2 июня. Экспертное мнение и аналитика