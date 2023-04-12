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Замминистра обороны Панков: закон о едином реестре воинского учета сделает комфортнее жизнь граждан

Тимур Шерзад
14:39 12.04.2023
Николай Панков подчеркнул, что многие данные можно будет подавать в военкоматы удаленно, не посещая их лично.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что законопроект о едином реестре воинского учета в случае его принятия сделает жизнь граждан страны более комфортной. 

«Законопроект современный, и основной его смысл в том, чтобы сделать жизнь гражданина России в плане постановки на воинский учет более комфортной. Многие данные можно предоставлять в военный комиссариат удаленно, без фактического пребывания», - заявил Панков в ходе выступления в Совфеде. 

В качестве примера он привел поступление молодого человека в вуз. В таком случае ему положена отсрочка от военной службы, но она сможет вступить в силу и без личной явки в военкомат, удаленно. 

Тем временем законопроект уже прошел Государственную думу и Совет Федерации. 

А в Кремле заявили, что новый реестр военнообязанных призван исправить бардак в военкоматах.

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