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Песков заявил, что новый реестр военнообязанных призван исправить бардак в военкоматах

Алексей Курильченко
12:48 12.04.2023
Новый закон необходим для того, чтобы упорядочить системы учета и призыва военнообязанных.
Песков заявил, что новый реестр военнообязанных призван исправить бардак в военкоматах
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Новый закон о реестре военнообязанных должен упорядочить систему учета и призыва, а также избавиться от «бардака», который обнаружился в некоторых военкоматах после начала специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась СВО, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака», - заявил Песков журналистам.

Напомним, вчера Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Согласно тексту законопроекта, повестки могут быть продублированы в электронном виде. Также они могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

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