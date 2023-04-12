Песков заявил, что новый реестр военнообязанных призван исправить бардак в военкоматах

© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Новый закон о реестре военнообязанных должен упорядочить систему учета и призыва, а также избавиться от «бардака», который обнаружился в некоторых военкоматах после начала специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась СВО, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака», - заявил Песков журналистам.

Напомним, вчера Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Согласно тексту законопроекта, повестки могут быть продублированы в электронном виде. Также они могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.