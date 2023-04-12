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Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета

Андрей Аркадьев
14:01 12.04.2023
Закон поддержали 163 сенатора, один член верхней палаты парламента высказался против.
Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета, а также электронные повестки о необходимости явиться в военкомат.

В поддержку нововведения высказались 163 сенатора, против проголосовала Людмила Нарусова. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент РФ Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня пообещал, что глава государства рассмотрит закон об электронных повестках при поступлении его на подпись.

Накануне Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтениях. Закон предусматривает возможность вручения повесток не только под роспись призывнику, но и заказным письмом, через МФЦ, а также электронным способом - через портал «Госуслуги». Теперь повестка считается врученной независимо от того, заметил ли ее военнообязанный.

Кроме того, работодатель будет обязан передавать данные граждан для воинского учета.

Ранее председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки.

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