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Госдума приняла в окончательном чтении закон о едином реестре военнообязанных

Алексей Курильченко
16:00 11.04.2023
Согласно тексту проекта, повестки могут быть продублированы в электронном виде.
Госдума приняла в окончательном чтении закон о едином реестре военнообязанных
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Государственная дума РФ приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Согласно тексту законопроекта, повестки могут быть продублированы в электронном виде. Также они могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат. Если гражданин уклоняется от призыва, ему могут ограничить право управления автомобилем.

Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать бумажные повестки. При этом оба документа будут иметь равную юридическую силу.

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