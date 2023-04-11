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«Проскочили!»: очевидцы показали огромное облако пепла вулкана Шивелуч

Дарина Криц
09:40 11.04.2023
Вулканологи едва успели спастись от стремительно распространяющегося гигантского потока пепла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жители Камчатки продолжают удивляться масштабам накрывшего некоторые части региона пеплопада. За минувшую в Москве ночь там произошло извержение еще одного вулкана - Шивелуча.

На кадрах видно, что пассажирам удалось миновать облако вулканического пепла, движущегося в воздушных потоках. Очевидцы заявляют, что находятся от гигантского облака примерно в двух километрах и им удалось его «проскочить». Впечатляющие кадры «Звезде» предоставил научный сотрудник вулканостанции Института вулканологии ДФО РАН  Юрий Демянчук.

Немногим ранее Юрий Демянчук показал, во что превратилась местность после выпадения пепла. В поселке Ключи он виден кругом, «все лежит, сантиметров где-то 5-6».

Другой ученый - директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров - рассказывал, что «вулкан, наконец-то, начал извергаться, как положено». Он добавил, что летом вулканологи уже делали предупреждения о возможности скорого извержения Шивелуча.

На помощь жителям засыпанного пеплом поселка в Усть-Камчатском районе Камчатки уже направились спасатели. Такого мощного пеплопада в этом регионе не было 60 лет

Экспертное мнение и аналитика
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