«Проскочили!»: очевидцы показали огромное облако пепла вулкана Шивелуч

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жители Камчатки продолжают удивляться масштабам накрывшего некоторые части региона пеплопада. За минувшую в Москве ночь там произошло извержение еще одного вулкана - Шивелуча.

На кадрах видно, что пассажирам удалось миновать облако вулканического пепла, движущегося в воздушных потоках. Очевидцы заявляют, что находятся от гигантского облака примерно в двух километрах и им удалось его «проскочить». Впечатляющие кадры «Звезде» предоставил научный сотрудник вулканостанции Института вулканологии ДФО РАН Юрий Демянчук.

Немногим ранее Юрий Демянчук показал, во что превратилась местность после выпадения пепла. В поселке Ключи он виден кругом, «все лежит, сантиметров где-то 5-6».

Другой ученый - директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров - рассказывал, что «вулкан, наконец-то, начал извергаться, как положено». Он добавил, что летом вулканологи уже делали предупреждения о возможности скорого извержения Шивелуча.

На помощь жителям засыпанного пеплом поселка в Усть-Камчатском районе Камчатки уже направились спасатели. Такого мощного пеплопада в этом регионе не было 60 лет.