Ученый Чебров заявил, что вулкан Шивелуч уже год готовился к мощному извержению

В настоящее время регион накрыло мощнейшим пеплопадом, какого не было 60 лет.

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На Камчатке ученые заявили, что дождались извержения вулкана Шивелуч, о чем ранее предупреждали. Отмечено, что пепловое облако распространялось преимущественно в западном направлении, а в ближайших населенных пунктах прошли сильные пеплопады. Об этом рассказал директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

«Вулкан наконец-то начал извергаться, как положено. Сильная фаза извержения началась приблизительно в час ночи. К шести утра она достигла максимальной интенсивности. Произошел пепловый выброс и пепел достиг высоты 20 километров», - сообщил исследователь.

Данила Чебров пояснил, что сейсмоактивизация вулкана перед его извержением длится порядка года.

«Вулкан готовился к такому событию уже год. Сильнейшая сейсмическая активизация именно столько длится. Ранее мы уже предупреждали о том, что в любой момент возможен сильнейший выброс, если помните, летом были такие предупреждения. Ну вот, наконец-то, мы дождались», - подытожил Чебров.

Он добавил, что вероятнее всего, будет наблюдаться спад, но нельзя исключать повторных выбросов на 10-15 километров и продолжение сильнейших пеплопадов.

К настоящему времени в поселке Ключи выпало более восьми сантиметров пепла По спутниковым данным 11 апреля, в 08:30 высота пеплового облака над вулканом Шивелуч достигла высоты 20 километров над уровнем моря. Пепел продолжает падать.

Также сообщалось, что на помощь жителям засыпанного пеплом поселка в Усть-Камчатском районе Камчатки выдвинулись спасатели. Такого мощного пеплопада в этом регионе не было 60 лет. Спасателям нужно максимально обезопасить местных жителей. Они везут груз одноразовых масок и имеют с собой оборудование для расчистки дорог.