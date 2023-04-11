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На Камчатке показали последствия мощнейшего пеплопада после извержения Шивелуча

Дарина Криц
07:17 11.04.2023
В регионе объявлен красный уровень авиационной опасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жители Камчатского края делятся впечатлениями и ощущениями от мощнейшего пеплопада. Напомним, там произошло извержение вулкана Шивелуч.

Научный сотрудник вулканостанции Института вулканологии ДФО РАН  Юрий Демянчук рассказал «Звезде», что вокруг все деревья в пепле, и когда ветер дует, «все это сыпется». Ученый добавил, что предстоит убирать территорию от осевшего пепла.

«Сейчас мы наблюдаем последствия извержения вулкана Шивелуч. В (поселке. - Прим. ред.) Ключах выпало очень много пепла. Пепел видно кругом, все лежит, сантиметров где-то 5-6. Сейчас предстоит много работы по уборке территории», - рассказал Демянчук.

Ранее ученый Чебров сообщил, что к подобному извержению вулкан Шивелуч готовился год и ученые предупреждали об этом событии.

К настоящему времени на Камчатке объявили красный уровень авиационной опасности из-за выброса пепла вулканом. Тонны газа, пепла и горной породы вырвавшиеся в атмосферу на высоту до 15-20 километров, создают угрозу авиации.

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