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Спасатели выдвинулись на помощь жителям засыпанного пеплом района Камчатки

Ирина Елагина
04:18 11.04.2023
По оценкам специалистов, из-за извержения вулкана Шивелуч на поселок Ключи на Камчатке обрушилось облако пепла - мощный пеплопад, которого в этом регионе не было 60 лет.
Спасатели выдвинулись на помощь жителям засыпанного пеплом района Камчатки
© Фото: 41.mchs.gov.ru
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Группа спасателей спешит на помощь жителям поселка Ключи на Камчатке, пострадавшим в результате сильного извержения вулкана Шивелуч и выброса в атмосферу тонн пепла, газа и горной породы. Поселок в Усть-Камчатском районе засыпало пеплом, и спасателям нужно максимально обезопасить местных жителей.

Как сообщает правительство Камчатского края, спасатели везут груз одноразовых масок и имеют с собой оборудование для расчистки дорог.

«Они доставят в населенные пункты района первую партию медицинских одноразовых масок – 7 тысяч, займутся обеспечением безопасности на дорогах, в случае, если кто-то оказался в пути на момент начала пеплопада», – отмечено в релизе пресс-службы правительства региона.

Все медучреждения в Усть-Камчатском районе переведены в режим круглосуточной работы.

Ранее сообщалось, что извержению вулкана Шивелуч присвоен максимально высокий класс опасности - красный и запрещены полеты авиации в этой части Камчатки из-за облака пепла, газа и горных пород, поднявшегося на уровень 15-20 км в небо.

Очевидцы поделились в соцсети кадрами извержения: на видео зафиксирован момент выброса в небо клубящихся паров газа и пепла. По наблюдениям ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, столь мощного извержения и пеплопада из-за вулкана Шивелуч не было 60 лет.

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