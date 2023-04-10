В Забайкалье ограничили движение большегрузов на трассах

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На федеральных трассах в Забайкальском крае временно ограничено движение транспортных средств для перевозки больших грузов. Сообщается, что это необходимо для того, чтобы расчистить трассу от снега.

Указано, что движение будет ограничено с 12 до 15 часов по местному времени. Также приводится информация, что ДПС направляет большегрузы «на стоянки отдыха до окончания работ по снегоочистке проезжей части». Об этом информирует правительство Забайкалья.

«На период снегоочистки участков федеральных автодорог "Амур" Чита-Хабаровск и Чита-Забайкальск-граница с КНР с 12.00 до 15.00 временно ограничено движение для большегрузных автомобилей», -опубликовало ведомство в своем Telegram-канале.

В конце марта в Ростовской области было полностью восстановлено движение по трассе «Дон». Прежде экстренные службы расчищали трассу, высота сугробов в некоторых районах достигала полуметра. Такого снегопада в Ростовской области не было уже 30 лет. Стихия парализовала запад региона: встали поезда, около 35 тысяч человек лишились электричества.

Ранее было сказано, что в центральную часть России к середине этой недели придет майская погода. Так, со вторника по пятницу ожидается от 13 до 18 градусов тепла. В Гидрометцентре РФ указали, что данное потепление связано с формированием температуры благодаря не только солнцу, но и теплому воздуху.