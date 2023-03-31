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Заложники пробки: как расчищают затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Елизавета Потейчук
Ярослава Коценко
13:35 31.03.2023
В настоящее время сотрудники МЧС расчищают дорожное полотно, организуют карманы с помощью бульдозеров и вытягивают заглохшие большегрузы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Автомобильное движение по трассе М-4 «Дон» на территории Ростовской области планируют восстановить в течение суток. Дорожный затор на дороге благодаря усилиям экстренных служб начал сокращаться к полудню. Однако ситуация все еще непростая.

Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы на закрытом участке трассы. Водители большегрузов узнали об этой новости и вырвались с ночных стоянок. Пробка вновь начала расти. Трасса М-4 «Дон» - одна из главных транспортных артерий страны. Кого-то аномальный снегопад застал по дороге из Сочи, кто-то ехал на матч любимой команды. Болельщики баскетбольного клуба «Локомотив - Кубань» ехали в Нижний Новгород на встречу с «Пари - Нижний Новгород». Но уже не успевают.

«Продолжаем стоять в пробке уже 16 часов. Вода и еда есть, солярка тоже есть. Метель стихла, встречку расчистили до асфальта, но движения не видно», - рассказал один из застрявших.

Более того, на трассе полностью замело автомобиль с беременной женщиной внутри. В настоящее время дорогу немного расчистили - девушку доставили в больницу города Зверева. В пунктах временного размещения находятся более 170 человек, в том числе 56 детей. Застрявшим на трассе помощь оказывают региональные, местные власти и волонтеры.

При этом сотни людей остаются отрезанными на дороге. Только в 33 автобусах более 750 пассажиров ждут начала движения. Экстренные службы работали на трассе «М-4-Дон» всю ночь, продолжая сражаться с последствиями снегопада и сейчас. Высота сугробов в некоторых районах достигала полуметра. Такого снегопада в Ростовской области не было уже 30 лет. Аномальная для марта стихия парализовала запад региона. Встали поезда, около 35 тысяч человек лишились электричества.

На заснеженном участке от Каменска до Каменск-Шахтинского были созданы условия для разворота. Были распилены отбойники, чтобы можно было развернуться. Сейчас сотрудники МЧС расчищают дорожное полотно, организуют карманы с помощью бульдозеров и вытягивают заглохшие большегрузы. Мартовская пробка медленно, но верно тает. В настоящее время на затрудненном участке остается около 1000 автомобилей, растянутых на 20 километров трассы. Режим ЧС сохраняется в пяти районах Ростовской области.

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