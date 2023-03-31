Движение по трассе «Дон» в Ростовской области полностью восстановлено

Согласно сообщению ГИБДД области, транспорт движется плотным потоком на участке трассы с 905-го по 944-й километр.

© Фото: 61.mchs.gov.ru

Движение по трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина, которое было закрыто из снегопада, восстановлено полностью. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

«На участке с 905-го по 944-й километр транспорт движется плотным потоком», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Агентство передает, что сотрудники правоохранительных органов продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям транспортных средств.

Ранее мы показывали, как экстренные службы расчищают образовавшийся из-за снегопада затор на федеральной трассе M-4 «Дон» в Ростовской области.