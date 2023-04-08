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В центральную часть России к середине следующей недели придет майская погода

Сергей Лебедев
08:05 08.04.2023
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что со вторника по пятницу ожидается 13-18 градусов тепла.
В центральную часть России к середине следующей недели придет майская погода
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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К середине следующей недели в центральную часть России придет майская погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, со вторника по пятницу ожидается 13-18 градусов тепла.

Специалист отметил, что еще в выходные температура будет соответствовать третьей декаде апреля. Резкое потепление связано с формированием температуры не только солнцем, но и теплым воздухом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда лучше менять зимнюю на летнюю резину. Москвичам целесообразно сделать это после 10 апреля. А жители юга страны уже могут «переобуваться».

Также Вильфанд напомнил, что смена резины должна осуществляться, если хотя бы в течение пяти дней температура воздуха ночью не опускалась ниже 5 градусов выше нуля.

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