В центральную часть России к середине следующей недели придет майская погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что со вторника по пятницу ожидается 13-18 градусов тепла.

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К середине следующей недели в центральную часть России придет майская погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, со вторника по пятницу ожидается 13-18 градусов тепла.

Специалист отметил, что еще в выходные температура будет соответствовать третьей декаде апреля. Резкое потепление связано с формированием температуры не только солнцем, но и теплым воздухом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда лучше менять зимнюю на летнюю резину. Москвичам целесообразно сделать это после 10 апреля. А жители юга страны уже могут «переобуваться».

Также Вильфанд напомнил, что смена резины должна осуществляться, если хотя бы в течение пяти дней температура воздуха ночью не опускалась ниже 5 градусов выше нуля.