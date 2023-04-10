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Гарантии Белоруссии и расширение группировки: что обсуждали Шойгу и Лукашенко в Минске

Дарья Сенникова
18:20 10.04.2023
Сергей Шойгу сегодня прилетел в Минск и провел переговоры с Александром Лукашенко. На встрече обсуждались вопросы, связанные с боевой подготовкой совместной группировки войск в Белоруссии. Подробнее в материале Дарьи Сенниковой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Встреча Сергея Шойгу и Александра Лукашенко проходит в рабочем кабинете президента Белоруссии. Этот визит - продолжение переговоров Владимира Путина и Лукашенко в Москве.

Тогда, 6 апреля, они обсуждали защиту западных границ Союзного государства. Сейчас Минску нужна помощь в обеспечении собственной безопасности, и Москва, как и положено союзнику, сделает все возможное. С октября прошлого года в Белоруссии развернута совместная группировка войск.

«Предоставлены пять полигонов на территории Беларуси. Они оборудованы, оснащены. Более того, привлекается достаточное количество инструкторов - офицеров от белорусских вооруженных сил для подготовки в том числе и нашего пополнения. Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем», - сказал Шойгу.

Расширение рамок - это, в частности, слаживание с Вооруженными силами Белоруссии, чтобы две армии действовали как единое целое.

На встрече с Шойгу Александр Лукашенко вспоминает договоренности 1994 года, которые гарантировали безопасность бывших советских республик от агрессии НАТО. Но, подчеркивает президент Белоруссии, надежды на то, что Запад будет выполнять обещанное, больше нет.

«Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим, готовим как положено. Расслабляться нам тут не следует - поляки, литовцы начали шевелиться в нашем направлении», - отметил Лукашенко.

В Минобороны Белоруссии уже заявляли, что региональная группировка войск создана для укрепления и защиты границы, снижения военной активности в приграничных с республикой районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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