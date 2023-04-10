Шойгу: Белоруссия предоставила РФ пять оснащенных полигонов и офицеров-инструкторов

Также Шойгу заявил, что Минск и Москва могут рассмотреть расширение рамок совместной группировки войск в Белоруссии.

© Видео: Telegram, Пул Первого © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как Белоруссия помогает проводить боевую подготовку совместной группировки войск. Он сообщил об этом в ходе встречи с Александром Лукашенко в Белоруссии.

«Отдельные слова благодарности хотел бы выразить вашему министерству обороны, вам лично. Предоставлены пять полигонов на территории Белоруссии. Они оборудованы, оснащены. Более того, привлекается достаточное количество инструкторов - офицеров белорусских вооруженных сил - для подготовки в том числе и нашего пополнения», - приводит слова Шойгу БелТА.

Кроме этого, министр обороны России заявил, что Москва и Минск могут рассмотреть расширение рамок совместной группировки войск в Белоруссии.

Сергей Шойгу заметил, что также будут рассмотрены вопросы боевой подготовки.

Видео со встречи Шойгу и Лукашенко предоставил Telegram-канал «Пул Первого». Сам президент Белоруссии заметил, что его стране необходимы гарантии безопасности.

Ранее министр обороны России заяаил, что Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты