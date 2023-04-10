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Шойгу: Белоруссия предоставила РФ пять оснащенных полигонов и офицеров-инструкторов

Тимур Шерзад
14:06 10.04.2023
Также Шойгу заявил, что Минск и Москва могут рассмотреть расширение рамок совместной группировки войск в Белоруссии.
© Видео: Telegram, Пул Первого © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как Белоруссия помогает проводить боевую подготовку совместной группировки войск. Он сообщил об этом в ходе встречи с Александром Лукашенко в Белоруссии. 

«Отдельные слова благодарности хотел бы выразить вашему министерству обороны, вам лично. Предоставлены пять полигонов на территории Белоруссии. Они оборудованы, оснащены. Более того, привлекается достаточное количество инструкторов - офицеров белорусских вооруженных сил - для подготовки в том числе и нашего пополнения», - приводит слова Шойгу БелТА.

Кроме этого, министр обороны России заявил, что Москва и Минск могут рассмотреть расширение рамок совместной группировки войск в Белоруссии. 

Сергей Шойгу заметил, что также будут рассмотрены вопросы боевой подготовки. 

Видео со встречи Шойгу и Лукашенко предоставил Telegram-канал «Пул Первого». Сам президент Белоруссии заметил, что его стране необходимы гарантии безопасности.

Ранее министр обороны России заяаил, что Белоруссия получила «Искандер-М», способный использовать ядерные ракеты

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