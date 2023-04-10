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Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия могут обсудить расширение совместной группировки войск

Тимур Шерзад
13:45 10.04.2023
Также министр обороны России и президент Белоруссии обсуждают боевую подготовку российских военных на белорусской территории.
© Видео: Telegram, Пул Первого © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Минск и Москва могут обсудить расширение совместной группировки войск. Он сделал это в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 

«Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем», - приводил агенство БелТА слова Шойгу, адресованные президенту Белоруссии. 

Сергей Шойгу также поблагодарил Лукашенко за организацию подготовки группировки войск. По его словам, для этих целей были предоставлены пять полигонов на белорусской территории - все они были оборудованы и оснащены всем необходимым. 

При этом, как отметил Шойгу, белорусская сторона привлекает достаточное количество офицеров-инструкторов, которые используются, в том числе, и для подготовки пополнения для ВС РФ. 

Видео со встречи Шойгу и Лукашенко предоставил Telegram-канал «Пул Первого». Президент Белоруссии рассказал о гарантиях безопасности, необходимых его стране - по его словам, хорошей будет формула, согласно которой в случае агрессии против Белоруссии Россия будет защищать ее, как свою территорию.

Ранее «Заезда» показала, как прошла инспекционная поездка Шойгу на предприятие ОПК в Арзамасе.

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