Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории

Президент Белоруссии заявил, что Путин поддержал его «по всем направлениям».

© Видео: Telegram, Пул Первого © Фото: Пул Первого, Телеграм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у России гарантии, что она будет защищать его страну как свою территорию. Он сказал об этом в ходе беседы с министром обороны России Сергеем Шойгу. Видео переговоров предоставил Telegram-канал «Пул Первого».

«Это звучало на переговорах (ранее с Путиным. - Прим. ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию», - заметил Лукашенко в разговоре с Шойгу.

По словам Лукашенко, российский лидер поддержал его «по всем направлениям». Путин, со слов белорусского президента, отметил необходимость провести ревизию всех договоров и соглашений между двумя странами и понять, какой нормативный межгосударственный правовой акт надо принять сейчас для обеспечения полной безопасности Белоруссии.

Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что Россия и Белоруссия могут обсудить расширение совместной группировки войск.

Ранее «Звезда» показала, как прошла инспекционная поездка Шойгу на предприятие ОПК в Арзамасе.