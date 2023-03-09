Запорожскую АЭС удалось подключить к энергоснабжению после провокации Киева

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Запорожская АЭС вновь подключена к энергоснабжению. Об этом сообщили в «Росэнергоатоме». Ночью под предлогом короткого замыкания - питание отключила украинская сторона. В течение нескольких часов объект работал за счет дизель-генераторов. Как заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, это было ничто иное, как очередная провокация со стороны Киева. Там пытаются всячески показать, что Россия не способна обеспечить безопасное функционирование станции и требуют ее демилитаризации. При этом постоянно обстреливают ядерный объект.

«Все системы безопасности сработали штатно, запасов топлива достаточно, порядка 15 дней точно. Они постоянно пополняются. Если говорить про работу всех шести блоков, то два из них в состоянии ремонта, два были в состоянии холодного резерва, еще два в горячем состоянии обеспечивали отопление в Энергодаре», - рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

И эти два «горячих» блока переведены в холодное состояние - это позволит станции работать в безопасном режиме. За все время спецоперации Киев уничтожил почти все линии передач, которые соединяли ЗАЭС с внешним миром, исправно работала только одна - Днепровская, но теперь и она обесточена. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который сам недавно проводил инспекцию в Энергодаре, крайне эмоционально отреагировал на сложившуюся ситуацию.

«Это шестой раз, я повторюсь, шестой раз, когда ЗАЭС полностью обесточивается. Позвольте напомнить, это крупнейшая атомная станция в Европе, которая в шестой раз переходит в экстренный режим работы на дизельные генераторы. И что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, этим утром и допускать такие ситуации?», - посетовал глава МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси уже давно предлагает создать на ЗАЭС зоны безопасности - и Россия эту инициативу поддерживает. Проработаны даже ключевые параметры: абсолютная недопустимость атак на станцию, запрет на ведение вблизи боевых действий, гарантия неразмещения тяжелых вооружений и боеприпасов к ним, и, наконец, обеспечение мер ядерной и физической безопасности для предотвращения инцидентов. Однако Киев все эти условия перечеркивает.

«Мы активно сотрудничали с гендиректором, договоренность была близка, мы были готовы ее поддержать, она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и насчет демилитаризации, так называемой, ЗАЭС», - подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне Энергодар посетила делегация иностранных журналистов. Советник гендиректора «Росэнергоатома» продемонстрировал свидетельства многочисленных покушений на целостность станции со стороны украинских националистов. Украинской стороной, не без помощи западных кураторов, распространяется миф, мол ядерная угроза сопряжена только с энергоблоками. Надо же как-то обосновать удары по вспомогательной инфраструктуре.

Иностранной прессе показывают емкости с турбинным маслом, рядом - азотно-кислородная станция, в этом же треугольнике - водородные ресиверы - те самые, которые запускают резервные дизели. И по всем этим объектам боевики киевского режима точечно и продуманно наносили удары - и в случае успеха добились бы открытого пожара, последствия которого не спрогнозировать. На многих зданиях до сих пор заколочены окна. А все потому, что нет гарантии что обстрелы с той стороны не повторятся. Причем Киев готовил разные сценарии провокаций.

«Планировалось произвести взрыв, который бы имитировал ядерный, с теми эффектами: гриб, столб, полное визуальное впечатление того, что это ядерный взрыв. Дальше РФ обвиняют в использовании тактического ядерного вооружения, начинается скандал, который раскрывает возможности для агрессивного влезания Запада в этот военный конфликт», - предположил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом».

При этом голословные украинские заявления о том, что это российская сторона сама себя обстреливает уже давно не производят никакого эффекта.

«Мы были на разных локациях, где нам продемонстрировали объекты АЭС, и стало очевидно, что российская армия никак не могла наносить удары по собственной инфраструктуре», - рассказал один из иностранных журналистов после поездки на станцию.

Угрозы нарушения пределов безопасности после обесточивания Запорожской АЭС нет. Радиационный фон в норме, ситуацию контролируют специалисты.