Украина пытается завербовать сотрудников ЗАЭС по телефону, сообщили в «Росэнергоатоме»

Внимание к сотрудникам обусловлено тем, что именно люди являются одним из «столпов ядерной безопасности». Персонал на провокации не поддается.

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Зафиксировано увеличение количества попыток вербовки сотрудников АЭС в Запорожской области, которые подписали контракт с эксплуатирующей компанией, по телефону со стороны Украины. Однако персонал не поддается провокациям, об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Украина активизировала усилия по вербовке сотрудников. В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону (...) И внаглую по телефону говорят: "А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим". Это что такое? Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки», - рассказал Карчаа.

Директор «Росэнергоатома» также добавил, что сотрудникам и их семьям продолжают поступать угрозы от украинской стороны.

Такое пристальное внимание к сотрудникам, по словам Карчаа, обусловлено тем, что люди и их психологическое состояние в коллективе являются одним из «столпов ядерной безопасности», который Украина продолжает пытаться подорвать.

В ноябре прошлого года территория ЗАЭС подверглась массированному артобстрелу со стороны киевского режима. Украинские боевики нанесли 12 ударов. В январе Ренат Карчаа заявил, что серьезные повреждения, полученные в результате артобстрела, устранены.

Также напомним, что ранее более трех тысяч человек решили заключить трудовой договор с компанией, эксплуатирующей ЗАЭС. Помимо угроз, украинская сторона пытается привлечь сотрудников обещаниями о повышенных зарплатах и премиях. Однако есть основания предполагать, что они могут быть не исполнены.