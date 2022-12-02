Гросси: эксперты близки к приемлемому соглашению по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ также отметил, что рассчитывает провести в скором времени встречи с президентами РФ и Украины.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к достижению приемлемого соглашения между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

«Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым», - сказал он агентству Bloomberg.

Гросси также отметил, что рассчитывает провести в скором времени встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы способствовать продвижению переговоров.

Ранее представитель Росэнергоатома Дмитрий Шевченко сообщил, что четыре энергоблока Запорожской атомной электростанции - крупнейшей в Европе АЭС - находятся в подкритическом состоянии: они не вырабатывают ни тепла, ни электроэнергии, их реакторы заглушены. Пятый и шестой блоки работают в режиме «горячего останова».

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы готовящемся уходе России с Запорожской АЭС. Он заявил, что не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может.