В Москве произошла встреча гендиректора Росатома Лихачева и главы МАГАТЭ Гросси

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Генеральный директор корпорации «Росатом» встретился с главой Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Встреча проходит в здании госкорпорации в Москве.

Ожидается, что Гросси и Лихачев обсудят вопросы безопасности на Запорожской атомной станции. Как сообщает РИА Новости, ранее глава Росатома предлагал создать вокруг ЗАЭС зоны ядерной и физической безопасности.

Ранее Гросси заявил, что эксперты близки к достижению приемлемого соглашения между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что рассчитывает провести в скором времени встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы способствовать продвижению переговоров.