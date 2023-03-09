МГБ ПМР: радиус поражения в случае успеха теракта в Тирасполе составил бы 400 метров

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В случае успеха теракта в Тирасполе радиус поражения составил бы 400 метров. Об этом заявили в Министерстве государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики.

«В случае реализации плана Кисничана и его кураторов, то есть совершения теракта, радиус поражения взрывного устройства составил бы до 400 метров», - цитирует ТАСС сообщение спецслужб.

Напомним, сегодня стало известно, что злоумышленники собирались взорвать машину главы ПМР Вадима Красносельского. Поражающие элементы спрятали в двери автомобиля. В транспортном средстве обнаружили восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки, а также проволока.

Приднестровским силовикам удалось задержать двоих подозреваемых в покушении. Один из них, по словам председателя СК ПМР, по заданию украинских спецслужб полгода наблюдал не только за руководителями республики, но и за их семьями.

Эксперты считают, что провокация с терактом могла быть частью плана нападения Украины на Приднестровье. Ее вполне могли организовать западные спецслужбы для расшатывания обстановки, заявил политолог Евгений Михайлов.