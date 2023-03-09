В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР

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В Приднестровье показали соучастника покушения на главу республики Вадима Красносельского. Им оказался проживающий на Украине уроженец ПМР Вячеслав Кисничан, завербованный СБУ, сообщает «Первый Приднестровский».

По данным телеканала, Кисничан планировал совершить в центре Тирасполя теракт, жертвами которого, помимо Красносельского, стали бы десятки проходящих мимо людей.

«У меня есть своя миссия, и мне нужно выполнить ее, свой долг. Либо умереть», - сказал мужчина на допросе, фрагмент которого опубликовал телеканал.

Кисничан, в ПМР известный под фамилией Саражинский, родился в Тирасполе, однако последние 12 лет проживал в Одессе. В Приднестровье на него были заведены уголовные дела о сутенерстве, хулиганстве и грабеже. В феврале прошлого года он пошел в территориальную оборону, а затем в СБУ, где его научили минировать и взрывать. От украинских силовиков он получил задание устранить руководство республики.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье предотвратили теракт в отношении главы ПМР Красносельского. Подозреваемые, планировавшие подорвать его автомобиль, задержаны, с ними работают следственные органы.