Главу Приднестровья планировали подорвать в автомобиле в центре Тирасполя
Главу Приднестровья Вадима Красносельского хотели взорвать в автомобиле в центре Тирасполя. Таким образом организаторы теракта рассчитывали совершить убийство не только руководителя республики, но и мирных жителей, находящихся рядом. Такое заявление прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.
Как передает телеканал «Первый Приднестровский», в иномарке Land Rover были найдены восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки, а также проволока. Если бы теракт удалось осуществить, количество жертв и пострадавших от такого взрыва могло бы измеряться десятками.
Также, по данным телеканала, теракт планировалось совершить по заданию Службы безопасности Украины, а место взрыва обозначили киевские куратора.
Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики заявил, что власти ПМР сегодня обратятся к Украине за информацией по предотвращенному теракту.
«Ситуация достаточно тревожная, предотвратили очень мощный теракт», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24».
Подозреваемых уже удалось задержать. Красносельский сейчас находится на рабочем месте.