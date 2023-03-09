Главу Приднестровья планировали подорвать в автомобиле в центре Тирасполя

Как утверждается, непосредственные исполнители планировали совершить теракт по заданию СБУ. Приднестровье обратится к Киеву за информацией об инциденте.

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Главу Приднестровья Вадима Красносельского хотели взорвать в автомобиле в центре Тирасполя. Таким образом организаторы теракта рассчитывали совершить убийство не только руководителя республики, но и мирных жителей, находящихся рядом. Такое заявление прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

Как передает телеканал «Первый Приднестровский», в иномарке Land Rover были найдены восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки, а также проволока. Если бы теракт удалось осуществить, количество жертв и пострадавших от такого взрыва могло бы измеряться десятками.

Также, по данным телеканала, теракт планировалось совершить по заданию Службы безопасности Украины, а место взрыва обозначили киевские куратора.

Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики заявил, что власти ПМР сегодня обратятся к Украине за информацией по предотвращенному теракту.

«Ситуация достаточно тревожная, предотвратили очень мощный теракт», - заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Подозреваемых уже удалось задержать. Красносельский сейчас находится на рабочем месте.