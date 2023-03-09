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Политолог Михайлов: за покушением на главу ПМР могут стоять западные спецслужбы

Анна Касаткина
14:28 09.03.2023
В четверг в Тирасполе предотвратили покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского.
Политолог Михайлов: за покушением на главу ПМР могут стоять западные спецслужбы
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Провокация с терактом в Приднестровье могла быть частью плана нападения Украины на республику, ее вполне могли организовать западные спецслужбы для расшатывания обстановки. Об этом заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Эксперт напомнил, что киевский режим готовится к вторжению в Приднестровье.

«Это в принципе выгодно для того, чтобы расшатать обстановку по разным фронтам, можно сказать, растянуть российские силы, создать напряжение. Я думаю, это не СБУ планировало, конечно, это планируют западные спецслужбы», - отметил он.

Михайлов считает, что эту провокацию можно поставить в один ряд с попыткой подрыва самолета на территории Белоруссии, а также протестов против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Это все спланированная акция, в едином центре, на мой взгляд. С целью, конечно, расшатывания обстановки против Российской Федерации», - подчеркнул он.

В Приднестровье в четверг предотвратили теракт в отношении главы республики Вадима Красносельского. Подозреваемые, планировавшие подорвать его автомобиль, задержаны, с ними работают следственные органы. По данным властей ПМР, один из исполнителей теракта был завербован Службой безопасности Украины.

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