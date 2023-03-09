В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине признали, что ПВО не смогла сбить ни одну ракету «Кинжала» в ходе удара возмездия

Тимур Шерзад
14:41 09.03.2023
Спикер ВВС Украины Юрий Игнат признался, что он не помнит подобной атаки.
На Украине признали, что ПВО не смогла сбить ни одну ракету «Кинжала» в ходе удара возмездия
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российский массированный удар возмездия высокоточным оружием был нанесен в качестве ответа за украинские теракты в Брянской области 2 марта. И на Украине уже признали полную неспособность что-либо сделать с примененным в ходе удара гиперзвукового комплекса «Кинжал».

Об этом заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат. Он сообщил, что ни одна из примененных в ходе удара возмездия российских гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» не была сбита украинской ПВО. 

«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», - прокомментировал Игнат. 

Если верить Игнату, то Россия применила по украинской инфраструктуре сразу шесть гиперзвуковых ракет. 

Тем временем в российском оборонном ведомстве заявили, что массированный удар не только сорвал переброску украинских резервов и перевозки иностранного вооружения по железной дороге. Кроме этого, удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника и вывести из строя производственные мощности врага, которые производили боеприпасы и ремонтировали технику. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:19 В стране и мире
Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу
14:16 Армия
Минобороны России сообщило об уничтожении вражеских самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8
13:34 Армия
Путин присвоил наименование гвардейских 71-й зенитной ракетной бригаде и 266-му отдельному авиаполку
12:49 В стране и мире
Главу Приднестровья планировали подорвать в автомобиле в центре Тирасполя
13:01 В стране и мире
В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии был вдохновлен опытом США, а не России
Популярное
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Видео
МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов в поселке под Читой
Видео
Рэпер Птаха записал видео перед тем, как попал под обстрел в ДНР
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.