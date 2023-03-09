На Украине признали, что ПВО не смогла сбить ни одну ракету «Кинжала» в ходе удара возмездия

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат признался, что он не помнит подобной атаки.

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Российский массированный удар возмездия высокоточным оружием был нанесен в качестве ответа за украинские теракты в Брянской области 2 марта. И на Украине уже признали полную неспособность что-либо сделать с примененным в ходе удара гиперзвукового комплекса «Кинжал».

Об этом заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат. Он сообщил, что ни одна из примененных в ходе удара возмездия российских гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал» не была сбита украинской ПВО.

«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», - прокомментировал Игнат.

Если верить Игнату, то Россия применила по украинской инфраструктуре сразу шесть гиперзвуковых ракет.

Тем временем в российском оборонном ведомстве заявили, что массированный удар не только сорвал переброску украинских резервов и перевозки иностранного вооружения по железной дороге. Кроме этого, удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника и вывести из строя производственные мощности врага, которые производили боеприпасы и ремонтировали технику.