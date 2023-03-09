МО РФ: в ответ на теракты в Брянской области нанесен удар возмездия по инфраструктуре Украины

Сообщается, что в ходе массированного удара возмездия применялся гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

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Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по украинской инфраструктуре, нанесенном в ответ на террористические акты в Брянской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия», - сказал представитель российского оборонного ведомства на брифинге 9 марта.

В ходе ударов российские военные применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Также представитель Минобороны сообщил о поражении ключевых элементов украинской военной инфраструктуры, предприятий ОПК и объектов энергетики, которые их обеспечивают.

В результате уничтожены места базирования ударных беспилотников, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинских самолета МиГ-29 и вертолета Ми-8.

«Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли. Носитель - сверхзвуковой всепогодный истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31. Он поднимается на высоту, разгоняется, и дальше ракета, достигнув точки сброса, начинает уже свое автономное движение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.