В МО РФ заявили, что в ходе удара возмездия использовался гиперзвуковой «Кинжал»

Массированный удар возмездия по украинской инфраструктуре был нанесен за теракты в Брянской области.

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В Минобороны России сообщили, что в ходе массированного удара возмездия за украинские террористические акты в Брянской области 2 марта использовался гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков подчеркнул, что цель нанесенного удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

Удар сорвал переброску резервов врага и перевозки иностранного вооружения железной дорогой. Были уничтожены места базирования украинских беспилотников, выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как экипажи БМП-2 и БТР-82 учатся бить технику противника в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.