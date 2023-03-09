МО РФ показало, как экипажи БМП-2 и БТР-82 учатся бить технику противника в зоне СВО

Военнослужащие мотострелкового соединения проходят боевое слаживание и обучение на полигоне в тыловом районе специальной военной операции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны показало кадры боевого слаживания мотострелков ЦВО в зоне проведения спецоперации. Обучение бойцов проходит на полигоне в тыловом районе.

Российские военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Корнет», «Метис», гранатометов РПГ-7 и другого стрелкового оружия. На опубликованных кадрах показано, как бойцы применяют переносные ПТРК, наводят прицелы на цель и ведут стрельбу. На записи можно увидеть, как управляемая ракета летит к заданной цели. Также показан процесс стрельбы из РПГ и пулеметов.

Кроме того, экипажи БМП-2 и БТР-82 учатся подавлять огнем живую силу и уничтожать вражескую легкобронированную технику. Занятия с бойцами проходят под руководством опытных инструкторов и с учетом проведения спецоперации.

Между тем на Сахалине военнослужащие ВВО выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.