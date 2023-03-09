В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии был вдохновлен опытом США, а не России

Песков уточнил, что один из вариантов закона, который собирался принимать парламент Грузии, был очень сильно похож на аналогичный закон в Соединенных Штатах.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах в Грузии, из-за которого там начались беспорядки, был вдохновлен американским, а не российским опытом.

«Кремль здесь абсолютно не причем. Вы знаете, что практика введения этих законов, первопроходцем здесь стали в конце 30-х годов США», - заявил Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря российского президента, один из вариантом этого закона был очень сильно похож на его американскую версию. При этом второй вариант, который собирались принять в Грузии, но потом отозвали, был гораздо мягче по своей сути.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россиия не имеет отношения ни к одному из этих вариантов.

Ранее сенатор Клишас назвал протесты в Грузии попыткой госпереворота со стороны Запада.