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В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии был вдохновлен опытом США, а не России

Тимур Шерзад
13:01 09.03.2023
Песков уточнил, что один из вариантов закона, который собирался принимать парламент Грузии, был очень сильно похож на аналогичный закон в Соединенных Штатах.
В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии был вдохновлен опытом США, а не России
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах в Грузии, из-за которого там начались беспорядки, был вдохновлен американским, а не российским опытом. 

«Кремль здесь абсолютно не причем. Вы знаете, что практика введения этих законов, первопроходцем здесь стали в конце 30-х годов США», - заявил Песков журналистам. 

По словам пресс-секретаря российского президента, один из вариантом этого закона был очень сильно похож на его американскую версию. При этом второй вариант, который собирались принять в Грузии, но потом отозвали, был гораздо мягче по своей сути. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россиия не имеет отношения ни к одному из этих вариантов. 

Ранее сенатор Клишас назвал протесты в Грузии попыткой госпереворота со стороны Запада.

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