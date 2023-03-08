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Сегодня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Киев. Там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ходе общения генсек ООН призвал главу киевского режима продлить «зерновую сделку». Срок соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН истекает 18 марта.

Напомним, в РФ неоднократно заявляли, что Запад хоронит гуманитарную инициативу Антониу Гутерриша. США и Европа саботируют выполнение российской части «пакета». Кроме того, противодействие оказывает и украинская сторона.

Так, недавно в Министерстве обороны России сообщили, что украинские спецслужбы готовят провокацию для дискредитации действий РФ в рамках «зерновой сделки» и обвинений в создании «дефицита продовольствия».

А в октябре прошло года нашей стране пришлось приостановить участие в соглашении. Это стало реакцией на предпринятую Украиной атаку беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда, участвующие в сделке.

Тогда же Владимир Путин отметил, что только 3-4% зерна поставляется нуждающимся странам. Львиная доля продукции оседает в Евросоюзе.